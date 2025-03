Debido a los últimos hechos delictivos registrados en Arequipa y a nivel nacional, el alcalde del distrito de Miraflores, Germán Torres, indicó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debe dar un paso al costado sin esperar la censura, pues no tiene experiencia en seguridad para poder delimitar políticas nacionales.

La autoridad edil expresó que no se está ejecutando acciones para reducir la ola de criminalidad, pues en la última semana se registraron dos balaceras, en Sachaca y en José Luis Bustamante y Rivero.

“Tenemos un ministro que no tiene experiencia en el tema de seguridad ciudadana para poder delimitar políticas nacionales que no se está haciendo. Lo que tiene el ministro es experiencia a defender delincuentes porque es un abogado penalista”, expresó el burgomaestre, luego de participar en una campaña de sensibilización en La Alameda, que se realizó hoy martes, para invocar a los vecinos a no alquilar sus viviendas a personas de nacionalidad peruana o extranjera de “mal vivir”.

Además, debido a la falta de logística en la Policía Nacional del Perú, propuso que se debería declarar en emergencia a este sector por dos años para que se implementen más escuelas de policías, más efectivos, compra de vehículos y motocicletas, chalecos antibalas, entre otros.

En cuanto a la declaratoria de emergencia en Lima, afirmó que la delincuencia ahora migaría a la ciudad de Arequipa. “El estado de emergencia es una solución temporal, pero no miramos el futuro, tenemos que tener necesariamente más efectivos policiales, implementar de logística a la Policía”, acotó.

Por otro lado, lamentó que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana no funcione, pese al incremento de sicariatos en la ciudad. Ante ello, espera que el gobernador regional, Rohel Sánchez, convoque una reunión coordinar acciones, hecho que se ha dejado olvidado.