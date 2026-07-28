La proximidad del fenómeno El Niño obliga a acelerar la ejecución de obras de prevención en Arequipa, sostuvo el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, quien pidió al Gobierno nacional destinar mayores recursos para atender las necesidades de la región y evitar futuras emergencias, más aún cuando hoy asume la presidencia Keiko Fujimori, quien brindará su primer mensaje a la nación.

Durante una entrevista con Diario Correo, el burgomaestre señaló que el Ejecutivo debe dirigir su mirada hacia el sur del país y priorizar inversiones que fortalezcan la infraestructura frente a los efectos de las lluvias intensas y otros eventos climáticos que podrían presentarse. Siendo Yanahuara una de las jurisdicciones más afectadas por las lluvias del verano, considera que la inversión en prevención y atención de las emergencias es una tarea que no se puede postergar.

Afirmó que Arequipa permaneció fuera de las prioridades de los últimos gobiernos nacionales, situación que, según dijo, ha retrasado proyectos fundamentales para reducir la vulnerabilidad de la población frente a desastres naturales.

Mientras en otras regiones se ejecutan millonarias inversiones, en Arequipa continúan pendientes importantes proyectos de infraestructura vial, seguridad ciudadana y obras estratégicas que permitirían afrontar con mejores condiciones una eventual emergencia.

El alcalde remarcó que la prevención debe convertirse en una política prioritaria, especialmente ante el anuncio de posibles impactos del fenómeno El Niño. Añadió que invertir antes de una emergencia resulta menos costoso que atender los daños una vez ocurridos.

En ese sentido, exhortó a las municipalidades distritales, provinciales y al Gobierno Regional de Arequipa a mantener una posición conjunta para exigir al Ejecutivo el financiamiento de proyectos orientados a la reducción del riesgo de desastres.

LO QUE ESPERAN DE LA GESTIÓN DE KEIKO FUJIMORI

El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, cuestionó la falta de inversión del Gobierno Nacional en Arequipa y pidió priorizar proyectos de infraestructura, seguridad y desarrollo. Además, informó sobre las principales obras que ejecuta su gestión para mejorar el distrito.

“Arequipa debe volver a ser una prioridad para el Gobierno Nacional”, sostuvo Bolliger, al advertir que la región ha sido relegada durante los últimos años en la asignación de recursos para ejecutar obras de gran impacto.

Ruccy Oscco, alcaldesa de Arequipa: “Se necesitan 121 millones de soles para atender la torrentera El Chullo, Cerro Colorado, Yanahuara, Sachaca, Cayma, y prevenir los daños por El Niño y no vuelvan a ocurrir esos desastres”

Gisela Vilca Apaza, decana CPP- Arequipa: “Espero que se respete la libertad de prensa y de expresión, que se respete la labor de los periodistas. Como ciudadana, espero mejoras en el tema de salud, seguridad cidudana, la mujer, la niñez y la educación”

Andrea Sarayasi Tejada, Jefa Oficina Defensorial de Arequipa: “Una de las necesidades más importantes es el abordaje en salud. Recordemos que ya nuestros hospitales están colapsados. Lo primero es el equipamiento y personal especializado”

Gabriela Chacabana Flores, alcaldesa escolar del Colegio Juana Cervantes: “Espero una mejora en las infraestructuras estudiantiles, al igual que un movimiento para tratar de bajar la discriminación y poder promover más la educación”