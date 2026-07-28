Un emotivo espectáculo lleno de patriotismo y música fue la serenata en homenaje a los 205 años de la Independencia, organizada por la comuna piurana y el auspicio de Caja Piura.

La Concha Acústica fue el escenario propicio, donde la música y la danza llenaron de identidad nacional a los presentes y donde la principal protagonista fue la reconocida cantante Bartola.

Ella interpretó un repertorio de clásicos peruanos como “Qué lindo es mi Perú”, “Pero regresa”, “Cuando llora mi guitarra”, entre otros temas que despertaron el fervor patriótico. Como preámbulo actuaron Puro Ritmo, Diana Agurto, Zahara Reyes, Edgar Alonzo y el grupo Señor Perú.

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ACTIVIDADES

Las actividades por Fiestas Patrias continúan con una variada programación. Hoy martes, el público disfrutará de una mezcla de ritmos peruanos y el desafío de danzas por regiones, con la participación de la Academia Tondero por Tradición “El Cholito”; y cierran el miércoles 29 con el homenaje al Perú a cargo de la Universidad de Arte Ignacio Merino.

La Municipalidad Provincial de Piura reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la identidad nacional y expresa su reconocimiento a Caja Piura y a las empresas privadas que vienen sumando esfuerzos para hacer posible unas Fiestas Patrias que promueven la cultura, la unidad y el orgullo de ser peruanos.