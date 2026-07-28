La presidenta electa Keiko Fujimori dedicó un emotivo mensaje a su padre, Alberto Fujimori, al recordar su cumpleaños y expresar que continúa presente en una fecha especial para ella.

A través de sus redes sociales, Fujimori señaló que el Perú recuerda a su padre y que millones de personas lo llevan en su corazón.

“Sé que me acompañas en este día tan importante”, escribió.

La lideresa política cerró su publicación con un saludo de cumpleaños dirigido al expresidente, quien falleció en septiembre de 2024, expresando su afecto y recuerdo hacia él.