El alcalde electo de la provincia de Arequipa, Manuel Vera Paredes, informó ayer que impulsará un nuevo proyecto de transporte urbano, al considerar que el actual Sistema Integrado de Transportes (SIT) no cumplió con los plazos establecidos para su implementación. “El SIT, así como está, ya fue”, señaló, al señalar que tanto la etapa preoperativa como la operativa vencieron sin concretarse.

Vera resaltó que el transporte público atraviesa una situación crítica por la saturación de las vías y el exceso de vehículos de baja capacidad. Explicó que actualmente circulan unidades de 12 a 15 pasajeros, cuando la ciudad necesita buses de entre 40 y 60 pasajeros, lo que permitiría reducir la cantidad de unidades y descongestionar las calles.

Como primera medida, planteó reorganizar y mejorar el sistema existente mediante capacitación, señalización vertical y horizontal, instalación de semáforos, letreros y paraderos. Asimismo, anunció que coordinará una mesa de trabajo con el Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) para identificar los espacios y vías que permitan desarrollar corredores independientes para el transporte urbano.

En una segunda etapa, la propuesta contempla elaborar un nuevo proyecto de transporte con buses de mayor capacidad, infraestructura moderna y paraderos adecuados. También mencionó que a largo plazo se evaluará la posibilidad de implementar un tren subterráneo para atender las necesidades de movilidad de Arequipa.

El alcalde electo precisó que la elaboración del nuevo proyecto podría tomar entre un año y medio y dos años, mientras que su implementación debería comenzar durante el tercer año de gestión. Aclaró que no pretende retirar a los actuales operadores, sino mejorar el servicio y respetar los contratos de concesión vigentes hasta que se concrete el nuevo modelo de transporte.