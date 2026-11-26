La alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Oscco, advirtió ayer que, el alcalde electo, Manuel Vera Paredes, no podrá eliminar de inmediato el actual Sistema Integrado de Transporte (SIT) sin contar antes con una propuesta que garantice la continuidad del servicio.

Explicó que, diseñar ese nuevo plan tomaría cerca de dos años, periodo en el que la próxima gestión tendrá que operar bajo el esquema vigente. La autoridad precisó que, antes de derogar la ordenanza que regula el SIT, Vera deberá definir cómo funcionará el modelo de reemplazo, pues anular las normas actuales sin una alternativa dejaría al transporte urbano sin respaldo legal. Por ello, recalcó que el futuro burgomaestre deberá mantener el sistema actual mientras estructura su propio proyecto.

Oscco también enfatizó que las decisiones sobre el tránsito deben respetar los canales técnicos de la Municipalidad Provincial de Arequipa y no responder únicamente a pedidos de los transportistas.

“Yo creo que no es así. Existe la municipalidad y no es la chacra de nadie”, expresó al cuestionar cualquier intento de imponer cambios sin seguir el conducto regular. Respecto al rol de Promovilidad, recordó que la comuna mantiene un convenio vigente para modernizar el tránsito en la ciudad. Indicó que este trabajo se coordina directamente con la Gerencia de Transportes, por lo que la siguiente administración tendrá que articular con ambas instancias antes de plantear reformas de fondo.

En otro momento, desmintió los rumores sobre una supuesta renuncia o destitución del gerente municipal, Alejandro Agustín Maldonado, y ratificó su permanencia. “No se está cambiando al gerente municipal, no ha renunciado ni se ha cambiado. Entonces, ¿de dónde sale esa noticia mal informada?”, cuestionó, asegurando que el funcionario seguirá hasta el final de su mandato.

Oscco señaló que su gestión culminará a fin de año buscando dejar la institución ordenada para el traspaso de mando.