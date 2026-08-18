Previo a reunirse con los transportistas, la alcaldesa de Arequipa Ruccy Oscco, ratificó que la Municipalidad Provincial de Arequipa no retrocederá en la tarifa de S/1 y sostuvo que se mantendrá firme frente a los reclamos de los transportistas, luego de las protestas registradas durante las celebraciones por el 486 Aniversario de Fundación Española de Arequipa.

Oscco cuestionó especialmente las manifestaciones del 13 y 14 de agosto, al señalar que perjudicaron las actividades por el aniversario y afectaron a los escolares. También calificó de “vandálicos” los actos de violencia registrados durante las protestas, como el lanzamiento de piedras contra vehículos y el destrozo de las ventas. Señaló que la identificación y eventual sanción de los responsables corresponde al Ministerio Público y la Policía.

También argumentó que las concesionarias del SIT incumplen sus obligaciones como no respetar los paraderos para el ascenso y descenso de loa pasajeros y no entregar boletos.

Sobre la situación del Sistema Integrado de Transporte (SIT), la alcaldesa anunció que solicitará una reunión con la presidenta de la República y el ministro de Transportes para buscar alternativas de apoyo al sector. Indicó que el gerente de Transporte le informó que el SIT, al estar conformado por empresas privadas, no puede acceder directamente a un subsidio.

La alcaldesa también cuestionó el cumplimiento de las obligaciones de las concesionarias. Afirmó que no se respetan algunos paraderos, existen unidades que no cuentan con cobrador y que en determinados casos no se entrega boleto a los pasajeros. “No dan un buen servicio a la ciudadanía”, sostuvo.