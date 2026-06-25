La Municipalidad Distrital de Majes enfrenta un escenario de incertidumbre institucional debido a que la alcaldesa Gladys Condori continúa ejerciendo funciones sin contar con la credencial oficial emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), documento indispensable para formalizar plenamente su cargo tras la renuncia del exalcalde Jenry Huisa ocurrida en abril de este año.

La propia autoridad reconoció que la ausencia de la credencial afecta en la emisión de documentos formales y actos administrativos que requieren sustento legal. Ante la demora, señaló a Canal 33 de Majes que evalúa viajar a Lima para realizar gestiones directas y acelerar la entrega del documento.

La situación genera preocupación debido a las implicancias administrativas que podría acarrear. El exregidor Mario Quispe advirtió que la falta de la credencial limita la firma de determinados documentos legales y genera el retraso de trámites dentro de la comuna, afectando la gestión municipal.

LICENCIA DE ALCALDESA Y REGIDORES

El problema podría agravarse en los próximos meses. Condori solicitó una licencia de 30 días para septiembre con el objetivo de participar en las elecciones municipales y regionales de 2026 como candidata a la alcaldía distrital de Majes por el partido Ahora Nación. El pedido será debatido en la sesión de concejo programada para el 30 de junio y todo apunta a que será aprobado.

A ello se suma otro aspecto que mantiene incompleta la representación municipal. Debido a que Condori asumió la alcaldía, correspondía convocar a su accesitario para cubrir la vacante dejada en el concejo; sin embargo, hasta el momento ello no ha ocurrido porque el proceso también depende de las credenciales emitidas por el organismo electoral.

La estabilidad del concejo municipal también está en riesgo. De los ocho regidores que actualmente integran el cuerpo edil, cuatro solicitaron licencias sin goce de haber por 30 días para participar en el próximo proceso electoral. Tras la ausencia de ellos, el concejo deberá ser completado con los regidores accesitarios para mantener el quórum y la operatividad de las sesiones, sin embargo, ello depende de la convocatoria y la entrega de credenciales del JNE.

La demora en la emisión de los documentos no solo mantiene pendiente la formalización de cargos, sino que amenaza con generar un vacío de representación en uno de los municipios más importantes de la provincia de Caylloma.