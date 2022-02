La alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzáles Porras, indicó que luego del incidente con la presidenta del Congreso, María Del Carmen Alva, una de las asesoras de la parlamentaria llamó a su teléfono y la conminó a quedarse callada. “Primero me pidió disculpas en nombre de la presidenta y luego me dijo que no declare a los medios de comunicación porque de seguro me van a empezar a llamar, yo solo la escuché. Ella me lo dijo de buena manera”, dijo.

Consideró que es imposible entablar un nuevo espacio de diálogo con la presidenta del Parlamento porque siente que Alva es una persona prepotente.

“Me siento indignada por la humillación y la manera que me trató, tan solamente por ver el bien de todos los peruanos, no reclamé solo para mi municipalidad, sino por todos”, dijo la alcaldesa.

Marilú Gonzáles Porras tuvo un encuentro con la ministra de Trabajo y, Betssy Chávez Chino, quien pidió a la presidenta del Congreso sus disculpas públicas.