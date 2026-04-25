El actor peruano Carlos Alcántara se pronunció públicamente por primera vez sobre el fin de su relación con Jossie Lindley, tras más de 30 años de convivencia. Sus declaraciones se conocieron semanas después de que informara sobre la separación, un hecho que generó atención entre quienes siguen su trayectoria desde sus inicios en la televisión.

La ruptura fue revelada a finales de febrero mediante un mensaje dirigido a sus seguidores. Desde entonces, el actor evitó referirse al tema hasta una reciente entrevista para El Comercio en la que decidió abordar lo ocurrido.

Rompe su silencio

En dicho espacio, explicó que se trató de una situación que prefirió mantener en reserva durante un tiempo. Asimismo, indicó que la decisión no fue inmediata y que ambos atravesaron un proceso antes de llegar a ese punto.

Durante la conversación, el actor describió cómo se desarrolló el camino hacia la separación. En ese contexto, señaló que “ese es un tema personal que prefiero mantener en su lugar, pero yo no me separé en una semana. Creo que nadie se separa así”.

Por otro lado, hizo referencia a la complejidad emocional que implicó este cambio en su vida personal. En esa línea, expresó que “las separaciones son dolorosas, duras”.

A pesar del distanciamiento, también recordó los años compartidos junto a su expareja y aprovechó para resaltar la admiración que aún mantiene por su expareja.

“He tenido una vida hermosa al lado de mi esposa, a quien admiro y quiero mucho”, acotó.

Finalmente, reconoció que las relaciones pueden llegar a su fin con el paso del tiempo. Bajo esa línea, sostuvo que “las historias de amor también se terminan”.

La relación entre Carlos Alcántara y Jossie Lindley se extendió por más de tres décadas. Durante ese periodo, ambos compartieron una vida familiar y acompañaron el desarrollo profesional del actor desde sus primeras apariciones en espacios como Pataclaun.

La noticia de su separación generó diversas reacciones en el ámbito del entretenimiento. Se trata de una de las relaciones más conocidas del medio local, marcada por su continuidad a lo largo de los años.