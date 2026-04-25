Designan al médico Miguel Varas Arteaga.
Designan al médico Miguel Varas Arteaga.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) oficializó la designación del médico cirujano Miguel Varas Arteaga como nuevo director ejecutivo de la Red Integrada de Salud (RIS) Santiago de Chuco.

​La nueva gestión buscará reducir la anemia y desnutrición crónica infantil, prevenir el embarazo adolescente y luchar contra la mortalidad materna.

Además, agilizará procesos de sanción a trabajadores y exfuncionarios de la RIS involucrados en presuntas irregularidades durante el periodo 2023 - 2024.

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