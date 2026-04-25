La Gerencia Regional de Salud (Geresa) oficializó la designación del médico cirujano Miguel Varas Arteaga como nuevo director ejecutivo de la Red Integrada de Salud (RIS) Santiago de Chuco.

​La nueva gestión buscará reducir la anemia y desnutrición crónica infantil, prevenir el embarazo adolescente y luchar contra la mortalidad materna.

Además, agilizará procesos de sanción a trabajadores y exfuncionarios de la RIS involucrados en presuntas irregularidades durante el periodo 2023 - 2024.

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