El Centro de Salud Bellavista, en el distrito de La Esperanza, será renovado integralmente tras 39 años de servicio, así lo confirmó la gobernadora de la región La Libertad, Joana Cabrera Pimentel.

La obra, que demandará una inversión de S/ 43 millones, se ejecutará a través del mecanismo de Obras por Impuestos y beneficiará a más de 210 mil habitantes. El nuevo establecimiento contará con áreas de consulta externa, cadena de frío, emergencia, patología clínica, farmacia, sala de usos múltiples, central de oxígeno, entre otros servicios.

“El Gobierno Regional de La Libertad es líder nacional en Obras por Impuestos y hoy nuevamente queda demostrado. Es un día histórico para La Esperanza”, señaló el gerente de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero, quien además recordó que pronto inaugurarán el moderno centro de salud Elio Jacobo, también desarrollado bajo el modelo RIS.

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