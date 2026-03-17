El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que entre el martes 17 y el miércoles 18 de marzo se registrará un incremento en la velocidad del viento en la costa del sur del país, en las regiones de Arequipa, Tacna, lo que afectará la visibilidad de los conductores y podría causar accidentes de tránsitos.

Según el pronóstico, los vientos serán de ligera a moderada intensidad y podrían alcanzar velocidades cercanas a los 20 km/h en las ciudades de Camaná, Islay, Caravelí en Arequipa, mientras que en la región Ica llegarían hasta los 38 km/h.

Este fenómeno podría ocasionar levantamiento de polvo y arena, además de la reducción de la visibilidad horizontal, lo que representa un riesgo para los conductores y población en general.

Asimismo, se prevé la presencia de nubosidad, acompañada de niebla y neblina, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, en zonas cercanas al litoral.

El Senamhi emitió la alerta de nivel amarillo para algunos distritos de las provincias de Caravelí, Camaná y el distrito de Islay, recomendando a la población tomar precauciones ante posibles afectaciones.

Esta situación también afectaría a los bañistas que acuden a las playas a lolargo del litoral arequipeño.

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