El Instituto Geofísico del Perú detectó este domingo a las 14:40 horas el descenso de un flujo de lodo volcánico por la quebrada Matagente, ubicada al pie del flanco noroeste del volcán Misti, en la provincia y departamento de Arequipa. El fenómeno quedó registrado en el Boletín Informativo de Alerta Vulcanológica N.° 012-2026-INDECI/COEN, emitido en el marco de la Ley N.° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El lahar corresponde a una corriente que arrastra materiales volcánicos acumulados en las laderas del volcán, movilizados por precipitaciones.

“El flujo es una mezcla fría de agua con sedimentos volcánicos como cenizas, fragmentos de rocas, bloques, etc.”, detalla el informe técnico.

La trayectoria del flujo sigue el flanco noroeste del Misti en dirección al cañón del río Chili, zona donde se concentra infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua de la ciudad. El boletín advierte que las áreas de posible afectación incluyen las plantas de captación y tratamiento de SEDAPAR, así como otras estructuras ubicadas en el sector del cañón.

⚠️ Arequipa: esta tarde se registró un lahar en el volcán #Misti, en la quebrada Matagente, con posibles áreas de afectación en las plantas de captación y tratamiento de agua potable de Sedapar y el sector del cañón del río Chili, de acuerdo a la información del @igp_peru. (1/2) pic.twitter.com/2MNLQZEp9M — COEN - INDECI (@COENPeru) February 22, 2026

Recomendaciones

El IGP dirigió un llamado específico a SEDAPAR para que evalúe los niveles de turbidez y el contenido de sedimentos del agua del río Chili. La entidad científica planteó además el eventual cierre de las compuertas de captación en las plantas de tratamiento Miguel de la Cuba Ibarra y La Tomilla, como medida preventiva ante el incremento de material volcánico en el cauce.

A las autoridades locales y regionales, el IGP solicitó “realizar una evaluación del impacto del flujo en áreas próximas a la quebrada, así como en la carretera de acceso e infraestructuras aledañas”. El monitoreo permanece activo mientras los equipos técnicos continúan evaluando el comportamiento del flujo y su posible impacto en la red hídrica de Arequipa.