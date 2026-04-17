Alerta por aumento de temperatura y radiación UV en la sierra de Arequipa

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), alertó sobre un incremento de la temperatura diurna en la sierra que se registrará entre el viernes 17 y el domingo 19 de abril, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

De acuerdo con el reporte, el fenómeno será de moderada a fuerte intensidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV).

Además del calor, se prevé la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora, así como un incremento de la nubosidad en horas de la tarde, con probables precipitaciones pluviales aisladas.

La alerta detalla que las temperaturas máximas oscilarán entre 18 °C y 29 °C. El COER precisó que se ha establecido nivel de alerta amarilla en algunos distritos de las provincias de Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos, aunque dentro de lo normal para la temporada.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a usar prendas de manga larga, protectores solares.