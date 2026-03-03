El esperado concierto de BTS en Perú, programado para el 9 y 10 de octubre, ha encendido las alarmas por estafas. El Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Arequipa, emitió una alerta preventiva ante la proliferación de estafas digitales vinculadas al supuesto proceso de venta de entradas para el show del popular grupo surcoreano BTS.

La Fiscalía de Prevención del Delito emitió una alerta para evitar estafas (Foto: Ministerio Público)

CUIDADO CON PÁGINAS FALSAS

Según la Fiscalía, personas inescrupulosas estarían utilizando Inteligencia Artificial para crear páginas web falsas y perfiles fraudulentos en redes sociales como Facebook, WhatsApp, TikTok, Telegram, entre otras.

Según la Fiscalía, estas plataformas simulan ser canales oficiales de venta de entradas para el concierto de BTS en Lima, utilizando mensajes personalizados con apariencia formal y el lenguaje característico de comunicaciones oficiales. El objetivo es engañar a los fans, especialmente al ARMY, para que realicen depósitos o transferencias por boletos inexistentes. Se sabe que las entradas aún no están a la venta.

La alerta busca evitar que los seguidores del K-pop sean víctimas de esta modalidad delictiva que suele intensificarse ante eventos masivos de alta demanda.

La Fiscalía de Arequipa recomienda a los ciudadanos:

Verificar que los sitios web y perfiles en redes sociales sean oficiales antes de realizar cualquier pago.

No ingresar a enlaces sospechosos enviados por mensajes privados o cadenas compartidas en redes sociales.

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales de Android o iOS, evitando archivos externos o enlaces desconocidos.

Desconfiar de ofertas con precios demasiado bajos o promociones “exclusivas” enviadas por mensaje directo.

Asimismo, en caso de haber sido víctima de una estafa relacionada con la venta de entradas para BTS en Perú, se exhorta a acudir de inmediato a la comisaría más cercana o a la Fiscalía de turno para asentar la denuncia.

