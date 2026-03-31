La Capitanía de Puerto de Mollendo alertó sobre la presencia de oleajes anómalos en el litoral sur del país, los cuales se registrarán desde el 31 de marzo hasta el 5 de abril, coincidiendo con los días de Semana Santa.

De acuerdo con el aviso de Capitanía N.° 018-2026, el fenómeno afectará el tramo comprendido entre San Juan de Marcona hasta la región Tacna, incluyendo el litoral de Arequipa. Según el reporte, los oleajes se presentarán inicialmente con ligera intensidad desde el 31 de marzo, pero se incrementarán a moderados durante la mañana del miércoles 1 de abril. Posteriormente, se espera que disminuyan de forma progresiva a partir del viernes 3 de abril.

Las zonas más expuestas serán aquellas con playas abiertas o semiabiertas, como Mollendo, en la provincia de Islay, y parte del litoral de Camaná, donde el impacto del mar suele ser más directo.

Ante este escenario, la autoridad marítima recomendó a los pescadores y a la población en general evitar exponerse al mar durante los días de mayor intensidad, a fin de prevenir accidentes.

La situación genera preocupación en el sector pesquero, ya que coincide con una de las temporadas de mayor demanda de productos hidrobiológicos por Semana Santa. Especies como el choro, pescado jurel, bonito entre otros, suelen tener mayor consumo en estos días, lo que podría verse afectado por las condiciones del mar.

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