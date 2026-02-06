El puente de Sabandía, principal vía de acceso al distrito del mismo nombre, se encuentra en riesgo inminente de colapsar, debido a la erosión en la parte central del estribo, según advierte un informe presentado recientemente a la municipalidad distrital.

El documento señala que la cimentación y el entorno del estribo han quedado expuestos, presuntamente como consecuencia de la remoción y extracción de arena fina y agregados en el río. Si bien esta actividad económica cuenta con autorización municipal, la combinación del retiro de material y la fuerza del caudal del río nen este periodo de lluvias habría generado un alto nivel de vulnerabilidad estructural en el puente.

La erosión afectó el estribo de la parte central del puente de Sabandía. (Foto: Cortesía GEC)

Esta situación representa un peligro para los conductores, transeúntes y los miles de vecinos, considerando que se trata del principal acceso al distrito. Un eventual colapso no solo pondría en riesgo vidas humanas, sino que también aislaría al distrito de Sabandía, afectando el transporte, la actividad económica y la conectividad de miles de vecinos.

Ante este escenario, los profesionales en ingeniería recomiendan la adopción urgente de medidas de protección, entre ellas la implementación de enrocado en el estribo, el control de la erosión del cauce y el desvío del curso del agua lejos de la base central del puente, a fin de reducir la presión sobre la estructura.

Pese al conocimiento del alcalde y los funcionarios, desde el municipio aún no se habría asumido ninguna medida de prevención o respuesta al alto peligro de colapso. Correo se comunicó con el área de Relaciones Públicas para solicitar el diálogo con el alcalde Víctor Pauca o un funcionario municipal, pero la entrevista sería hasta el lunes, por ser día laborable.

