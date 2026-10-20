Alfredo Zegarra Tejada, candidato del movimiento regional Fuerza Arequipeña al Gobierno Regional de Arequipa, plantea una estrategia de descentralización para impulsar el desarrollo económico y social en las provincias, evitando que la inversión se concentre únicamente en la capital regional.

Su propuesta prioriza proyectos de infraestructura en Camaná, Islay, Castilla, Condesuyos, La Unión, Caylloma y Caravelí.Durante una visita a Matarani, en la provincia de Islay, propuso mejorar los muelles artesanales, implementar cadenas de frío y promover el cultivo de especies marinas como el pulpo y el erizo.

Asimismo, señaló que impulsará la ejecución del megapuerto de Corío para dinamizar la economía del litoral arequipeño, generar nuevas oportunidades comerciales y atraer inversiones. En el sector Salud, planteó equipar los establecimientos médicos de las provincias e incorporar especialistas para evitar que los pacientes deban trasladarse a la ciudad de Arequipa en busca de atención.

SERVICIOS BÁSICOS

Respecto a los servicios básicos, Zegarra propone ampliar las redes de agua potable y alcantarillado en las zonas rurales. También plantea recuperar y descontaminar las cuencas de los ríos Chili y Tambo para enfrentar los problemas ambientales que afectan a ambas fuentes hídricas.

En el ámbito agrario, propone modernizar y tecnificar la producción en zonas como el valle de Majes, especialmente en El Pedregal. Además, plantea reactivar el Gasoducto Sur Andino y promover inversiones privadas para la instalación de plantas de hidrógeno verde en la costa arequipeña.

En infraestructura vial, el candidato propone la construcción de carreteras de cuatro carriles para fortalecer la conectividad entre las provincias de la región.