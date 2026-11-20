El candidato al Gobierno Regional de Arequipa, Alfredo Zegarra, negó durante el debate de la segunda vuelta haber declarado que la anemia en la región había aumentado hasta alcanzar el 45%. Sin embargo, sus afirmaciones quedaron registradas en una entrevista que concedió a Diario Correo en setiembre.

El tema fue puesto sobre la mesa por su contendor, Jenry Huisa, quien mostró una publicación del diario y citó las declaraciones que Zegarra dio en el espacio Cara a Cara. En aquella entrevista, el candidato afirmó: “Hace 8 años estábamos en el 27% de anemia y cómo hemos retrocedido y estamos llegando ya a 45%”.

Huisa repreguntó sobre la situación de la anemia en Arequipa, luego que en la primera pregunta no respondiera. Zegarra respondió que Arequipa provincia registra 39.5% de anemia. “Uno de los distritos que tiene más anemia y es el que está en este momento en el pico es Viraco. Así, son frías, cifras que son de terror. Los niños ya a los al año, a los dos años, ya están sufriendo anemia y lamentablemente nadie ve por ellos, ni nadie les hace seguimiento”, señaló.

Ante esta versión, Henry Huisa se preguntó “… ¿Tanto ha subido la anemia? Veamos la realidad de quién tiene la capacidad técnica y quién no la tiene”, poniendo en duda los porcentajes que informaba su adversario sobre la anemia y en otros sectores como la agricultura.

En lugar de aclarar la diferencia entre los datos o corregir su declaración anterior, Zegarra cuestionó que su contendor utilizara una publicación periodística como sustento. Además, puso en duda la precisión de la información difundida por el medio.

“Pensé que me iba a citar una revista científica. La verdad que nosotros, que somos académicos, nos guiamos por investigaciones científicas, no por un medio de comunicación que lamentablemente a veces teclea mal un número y finalmente la información está totalmente equivocada”, respondió.

El candidato agregó que la cifra tendría valor si estuviera publicada en una revista científica internacional, nacional o local. No obstante, el registro audiovisual de la entrevista de setiembre muestra que fue el propio Zegarra quien mencionó el incremento de la anemia hasta el 45%.

La contradicción quedó expuesta durante el debate, sin que el candidato explicara de dónde obtuvo el porcentaje que mencionó inicialmente ni por qué ahora desconoce esas declaraciones.

Cabe precisar que, según la Gerencia Regional de Salud, el promedio de anemia en la región Arequipa, en los niños menores de 6 años es del 25%. Sin embargo, en algunos distritos focalizados de provincias como Caylloma este porcentaje se aproxima al 40%.