El excongresista Guillermo Bermejo deberá continuar recluido en el penal Ancón I hasta el año 2040, luego de que la Corte Suprema confirmara la condena de 15 años de prisión que recibió por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Cabe mencionar que esta decisión se tomó este jueves 19 de noviembre, tras evaluar el recurso presentado por su defensa. Esta información fue revelada por El Comercio.

La Sala Suprema Penal Transitoria rechazó el pedido de nulidad contra la sentencia dictada en octubre de 2025. Sin embargo, modificó el periodo de inhabilitación impuesto al exparlamentario: en lugar de los dos años establecidos inicialmente, dispuso que sea de seis meses para ejercer cargos públicos o participar en procesos electorales.

Asimismo, el tribunal ordenó integrar la sentencia para que la condena y la pena sean inscritas en los registros personales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). La resolución todavía se encuentra en proceso de firma.

La condena contra Bermejo se sustentó en que se reunió con los cabecillas de Sendero Luminoso Víctor Quispe Palomino, conocido como “José”, y Jorge Quispe Palomino, alias “Raúl”, entre 2008 y 2009. El tribunal también consideró acreditado que colaboró en el traslado de información de la organización terrorista al extranjero.

#PrimeroALas8 | La Corte Suprema ratificó la condena de 15 años de prisión contra el excongresista Guillermo Bermejo por afiliación terrorista. El tribunal rechazó su recurso de nulidad, por lo que permanecerá en prisión hasta 2040. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) November 20, 2026