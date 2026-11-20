La exposición de los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa, Jenry Huisa Calapuja y Alfredo Zegarra Tejada, evidenció una vez más la escasa preparación de ambos para asumir el cargo de gobernador regional. Durante sus presentaciones en el evento organizado por la “Agenda para el Desarrollo de Arequipa” formularon propuestas que exceden las competencias de un gobierno regional y demostraron un limitado conocimiento sobre la situación actual de la entidad.

El primero en presentar su plan de gobierno fue Jenry Huisa, de Ahora Nación, quien reiteró su intención de que la titularidad del Proyecto Especial Majes Siguas retorne a la región. Sin embargo, pese a haber sido alcalde de Majes entre 2023 y abril de este año, evidenció desconocimiento sobre el contrato, el cual se encuentra resuelto.

Asimismo, planteó la creación de dos nuevas universidades, a pesar de que existe una restricción de cinco años aprobada en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para la creación de nuevas casas de estudio. En materia educativa, también anunció que mejoraría los 17 institutos públicos de la región; no obstante, no precisó montos de inversión ni mecanismos concretos para ejecutar dicha propuesta.

desconoce.

En el turno de Alfredo Zegarra, de Fuerza Arequipeña, demostró que, pese a ser médico de profesión, desconoce la situación actual del personal de salud a nivel regional. El candidato prometió la construcción de más hospitales, cuatro de ellos en la provincia de Arequipa, sin embargo, no consideró la falta de especialistas que existen a nivel nacional para cubrir estas plazas.

Zegarra también se refirió a la construcción de un tren eléctrico que, a diferencia de la propuesta hecha por el Ejecutivo, esta se daría de manera superficial y no subterránea. El candidato olvidó que postula a un gobierno regional y que este no tiene competencias en el transporte urbano de pasajeros, tanto que incluso se animó a asegurar que el pasaje sería 1.50 soles sin subsidios.

Ambos candidatos demostraron desconocimientos sobre el Gobierno Regional de Arequipa, además de que aprovecharon algunos momentos del debate para recurrir a la victimización, bajo los aplausos de los simpatizantes presentes en el auditorio.

Alfredo Zegarra asegura tener 50 personas en su equipo, pero ninguno le advirtió que son 13 las adendas en Majes Siguas II

Hasta la noche del jueves, poco se sabía del equipo técnico que rodea al candidato de Fuerza Arequipeña, pero el misterio se acabó cuando Zegarra manifestó que son 50 las personas que lo conforman, entre ellos: Antonio Morales Gonzales, Huber Valdivia e Isaac Martínez, estos dos últimos conocedores del Proyecto Especial Majes Siguas, pero que no advirtieron al candidato de la cantidad de adendas que pesan sobre la segunda etapa.

“Aquí hay responsables que no dicen absolutamente nada. Les han dado una adenda, la adenda 11, si no me equivoco, 109 millones de dólares y no han hecho nada”, aseguró durante el debate, sin embargo, esta cifra corresponde a la Adenda 13, la última que fue aprobada y la razón por la cual se encuentra en un arbitraje.

Franco Vidal, alcalde de Ate, acompañó a Zegarra una vez más, pese a que la autoridad aseguraba en redes sociales ser parte del equipo técnico de manera ad honorem, Zegarra lo negó, “el señor Franco Vidal ha venido a aprender a Arequipa. Él ha venido a aprender de las obras que se han hecho”, señaló el candidato.

Jenry Huisa asegura que la región puede recaudar 7 mil millones de soles para inversión con la venta de terrenos

El Gobierno Regional de Arequipa, en la gestión 2023-2026, no pasó de los 4 mil millones de soles en presupuesto de inversión, no obstante, el candidato de Ahora Nación aseguró que su meta es llegar a los 7 mil millones de soles en 4 años. A la consulta de cómo conseguiría tal hazaña, Huisa señaló que esto se conseguiría con la venta de terrenos.

“En El Pedregal tenemos un lugar llamado Los Ángeles, y se ha aplicado la venta, o se está aplicando la venta de terrenos a través del Ministerio de Vivienda, poniendo la tasación de la venta y que bordea un promedio de 50 millones”, aseguró.

Las cifras desorbitantes no solo apuntan a la recaudación, sino también al gasto. Huisa mostró su confianza en la construcción de la C5 (Complejo de Seguridad Ciudadana) por un valor de 200 millones de soles, y que incluye la construcción de un helipuerto. Solo este año, la Región recibió 964 millones de soles para inversión pública, y para el próximo año, este monto será menor según el dictamen de la Ley de Presupuesto.