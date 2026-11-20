La región Ica continúa registrando actividad sísmica. Durante las primeras horas y hasta el mediodía del jueves 19 de noviembre, se reportaron tres movimientos telúricos frente a las costas de la provincia de Nasca, con referencias cercanas al distrito de San Juan de Marcona, de acuerdo con los reportes oficiales del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Serie de temblores

El primer sismo ocurrió a las 00:03:37 de la medianoche de ayer y alcanzó una magnitud de 4.0, con una profundidad de 24 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 94 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca.

Horas después, a las 04:08:09 de la madrugada, se produjo el segundo sismo, que alcanzó una magnitud de 4.7 y una profundidad de 25 kilómetros. Este movimiento tuvo una intensidad de II en San Juan de Marcona y su epicentro fue ubicado a 98 kilómetros al oeste de dicho distrito, convirtiéndose en el de mayor magnitud registrado ayer.

El tercer movimiento telúrico fue reportado a las 12:18 del mediodía, con una magnitud de 4.2 y una profundidad de 19 kilómetros. Según el IGP, su epicentro se localizó a 76 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona y registró una intensidad de II-III en esta localidad.

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