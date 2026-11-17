Una sucesión de ocho sismos de magnitudes entre 4,2 y 5,4 generó temor entre los habitantes de la región Ica durante el último lunes 16 de noviembre, de acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Los movimientos telúricos tuvieron como puntos de referencia las provincias de Nasca y Palpa. En algunos casos, los temblores se produjeron con apenas siete minutos de diferencia.

El último movimiento telúrico de la jornada se registró a las 9:23 p. m., con una magnitud de 4,2 y una profundidad de 24 kilómetros. Su epicentro se localizó a 119 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona.

Dos sismos de magnitud superior a 5 remecieron Ica

El movimiento telúrico de mayor magnitud ocurrió a las 11:16 a.m. y alcanzó los 5,4. Su epicentro se ubicó a 128 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, con una profundidad de 31 kilómetros.

Siete minutos después, el IGP reportó otro sismo de magnitud 5,1, cuyo epicentro se localizó a 38 kilómetros al suroeste de Palpa, con una profundidad de 41 kilómetros.

Durante la tarde se registraron otros cinco movimientos telúricos, lo que prolongó la actividad sísmica en esta zona del sur del país.

¿A qué hora ocurrieron los ocho sismos en Ica?

Según el registro sísmico del IGP, los movimientos telúricos se produjeron en los siguientes horarios:

Hora Magnitud Profundidad Referencia del epicentro 11:16 a. m. 5,4 31 km 128 km al oeste de Marcona 11:23 a. m. 5,1 41 km 38 km al suroeste de Palpa 2:26 p. m. 4,7 30 km 97 km al suroeste de Palpa 2:44 p. m. 4,8 27 km 116 km al oeste de Marcona 2:51 p. m. 4,6 29 km 107 km al oeste de Marcona 4:22 p. m. 4,5 28 km 102 km al oeste de Marcona 5:25 p. m. 4,3 27 km 100 km al oeste de Marcona 9:23 p. m. 4,2 24 km 119 km al oeste de Marcona

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, se recomienda mantener la calma, ubicarse en las zonas seguras, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y evitar el uso de ascensores.

Asimismo, es importante contar con una mochila de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades.