Algunas unidades del Sistema Integrado de Transporte (SIT) continúan cobrando S/1.50 por el pasaje urbano en Arequipa, pese a que la tarifa fue fijada desde hoy en S/1.30 tras el acuerdo alcanzado entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y las empresas concesionarias bajo la modalidad de trato directo.

En tanto, un sector de pasajeros se resiste a pagar la nueva tarifa de S/1.30, al argumentar que no hubo un incremento en el sueldo mínimo. Los pobladores de Jerusalén en Mariano Melgar dijeron que no pagarán la nueva trifa, porque los transportistas no prestan un servicio adecuado, solo cubren la ruta hasta las 8:00 de la noche y para llegar a sus destinos utilizan más de una unidad.

Mientras que otras unidades del SIT ya colocaron la nueva tarifa de S/1.30 en sus parabrisas, con el fin de evitar inconvenientes con los pasajeros.

ALCALDE APOYÓ EL AUMENTO DEL PASAJE HACE UNOS DÍAS

La Municipalidad Provincial de Arequipa hizo lo que había anunciado hace unos días: aprobó el alza de los pasajes en el transporte público. Tal como lo dijo el alcalde Víctor Hugo Rivera la semana pasada, aún sin ver el sustento técnico que prepararon sus funcionarios, aceptó el alza, aunque no de S/.1.50, sino de S/1.30 desde hoy y, según el acta, por 6 meses. Sin embargo, la gerente de Transportes, Milagros Chirinos Rosas, dijo ayer que el nuevo pasaje es de manera permanente.

Atrás quedaron las protestas de los ciudadanos que no hallaron razón para el encarecimiento de un servicio que no llega a ser idóneo y que se formaliza, por lo menos en el papel, mediante el Sistema Integrado de Transporte. El alza fue confirmada ayer por la gerente de Transportes, Milagros Chirinos Rosas. El pasaje escolar se mantendrá en S/0.50.

ARGUMENTO PARA EL INCREMENTO DEL PASAJE

La razón, alega la funcionaria, es el desequilibrio económico en los contratos de las concesionarias y el aumento del precio del combustible. El logro, dice la gerente, fue llegar a un consenso, después de que los transportistas comenzaron el pedido para reformular la tarifa en noviembre del 2025.

El acta suscrita ayer considera un incremento “transitorio” por 6 meses en tanto la comuna evalúa una adenda contractual para redefinir las condiciones del SIT y la sostenibilidad financiera a largo plazo, es decir, nuevas reglas de juego y, por ende, nueva tarifa.

El acuerdo fue suscrito por todas las concesionarias del SIT y tiene como objetivo principal evitar nuevas paralizaciones o abandono de rutas, presiones que en las últimas semanas han afectado seriamente a miles de usuarios, especialmente en zonas periféricas. En ese marco, las empresas se comprometieron a mantener la operación regular del servicio, respetando frecuencias, cobertura y estándares de calidad establecidos en los contratos vigentes.

Asimismo, se acordó iniciar un proceso de evaluación conjunta para analizar posibles compensaciones por presuntos incumplimientos del Estado que habrían impactado negativamente en el equilibrio económico de las concesiones. Como parte de este proceso, los operadores deberán presentar propuestas de modificación contractual en un plazo de diez días hábiles.

SANCIONES Y FISCALIZACIÓN

Por su parte, la Municipalidad Provincial asumió compromisos orientados a reforzar la fiscalización del transporte, tanto formal como informal, en respuesta a las constantes denuncias ciudadanas sobre unidades en mal estado, sobrecupo de pasajeros y cobros indebidos. En esa línea, se anunció la contratación de más inspectores.

Pese a las críticas, Chirinos aseguró que los transportistas también han asumido compromisos para mejorar progresivamente el servicio, lo que incluiría la renovación de unidades, cambios en el sistema de recaudo y ajustes operativos. No obstante, reconoció que estos cambios aún dependen de modificaciones normativas y no cuentan con plazos concretos.

A pesar de aprobar el incremento del pasaje, la Municipalidad Provincial de Arequipa ya coordina acciones con el Ministerio Público y la Policía Nacional para iniciar procesos penales contra el Consorcio Cono Norte, por el abandono unilateral del servicio en varias rutas, lo que ha perjudicado directamente a miles de usuarios en la ciudad.

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