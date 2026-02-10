Ante la falta de una norma legal que autorice la transferencia de los equipos médicos del hospital Maritza Campos, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) movilizará estos equipos y el mobiliario a los almacenes de la entidad, ante un probable inicio de las obras en el nosocomio.

El gerente general del GRA, Berly González, confirmó esta medida durante su asistencia al Consejo Regional de Arequipa para explicar la solicitud hecha desde la Región y que fuera rechazada el año pasado.

El funcionario explicó que en tanto no se apruebe el mecanismo legal, una ordenanza regional, y con el pronto inicio de las obras, este 13 de febrero, es necesario trasladar estos equipos médicos a un lugar adecuado.

“Para facilitar el tema lo que vamos a hacer es ingresar el día de mañana un nuevo pedido para el debate de la ordenanza, esto ya no tiene nada que ver con el acuerdo regional emitido anteriormente”, precisó a su salida, asegurando que este trámite es meramente legal.

El jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del GRA, Bradley Alarcón, acompañó en este pedido precisando que no existe normativa que precise el procedimiento para este tipo de casos, por lo que es necesario la emisión de una normativa con rango de ley, en este caso, una ordenanza regional.

Sin embargo, el Consejo Regional de Arequipa aprobó el año pasado un acuerdo regional autorizando al GRA a realizar las acciones para la distribución.

