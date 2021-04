En los colegios de las provincias de Condesuyos y Caylloma, existe la predisposición de algunos profesores para volver a las aulas en las zonas donde no hay acceso a las herramientas de comunicación, pero el incremento de contagios de coronavirus hace imposible esta situación.

La directora de la UGEL Caylloma, Marleny Corrales, informó a Correo que recibieron la recomendación de la microred de salud para que, por el aumento de COVID, no empiecen labores en los 71 colegios focalizados incluidos en la nómina de los 217 que debían hacerlo este mes y el próximo.

Los docentes, padres y autoridades de Callalli, fueron los primeros en solicitar las labores presenciales para, aproximadamente, 300 los alumnos.

Este distrito de Caylloma esta incluido dentro de zonas consideradas rojas debido al aumento de pacientes con coronavirus. A ellos se suman Chivay y Cabanaconde, lo que incrementa el riesgo de contagio de los maestros, quienes también se trasladarían a los anexos de Cosñihua y Tarucamarca para seguir su labor, ya que en estas zonas no existe cobertura de la señal de celular exponiendo a los alumnos al coronavirus.

Cabe recordar que en Arequipa son solo 14 los colegios donde los escolares retornaron a las aulas de los 217 focalizados y únicamente en las provincias de La Unión y Castilla. Es decir, 203 aún no empiezan, por no el incremento de contagios o por falta de consenso de padres

En Condesuyos evalúan trasladar a los maestros hacia los anexos

Condesuyos es otra provincia donde los aproximadamente 400 estudiantes de 19 colegios de los distritos de Chichas y Salamanca tampoco pueden retornar a los salones, debido al aumento de casos positivos de COVID-19.

“Estos planteles fueron focalizados en marzo, cuando no había incremento de casos, pero ahora hay más contagios. Creemos que en mayo ya volveremos a las aulas”, dijo el director de la UGEL Narciso Ramírez.

Los directores de las instituciones esperan el descenso de casos para cumplir con una de las 3 condiciones que exige el Minedu para la enseñanza presencial entre 2 o 3 veces por semana. Estos son los casos epidemiológicos, el consenso de los profesores, autoridades y padres.

Para mayo se evalúa la posibilidad de que la UGEL facilite un vehículo para trasladar a los maestros de los 8 anexos como La Capilla, Palcuyo, Ochuro, los días lunes y recogerlos los jueves o viernes.

Solo hay dos profesores que se oponen a esta modalidad, por temor al contagio, enseñan en los anexos Cristalpuquio y Papachacra.

“No podemos obligarlos a trasladarse, lamentablemente los alumnos no están estudiando, porque no hay retroalimentación, no hay acceso a comunicación, aunque los profesores dicen que están enviando material”, dijo el director. Estos planteles debían sumarse al retorno.

En la UGEL Arequipa Norte, se evalúa empezar labores en los distritos de Huanca y Lluta, que geográficamente pertenecen a la provincia de Caylloma. El director Nestor Jiménez, informó que este lunes se reunirán para apoyar en el traslado de los escolares a los colegios. “Queremos reducir la brecha de los 4 mil escolares que el año pasado no se conectaron”, manifestó.

Antenas. En la provincia de Caylloma se trabaja en el mantenimiento de 17 antenas repetidoras de radio Nacional, así como en la instalación de fibra óptica.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO