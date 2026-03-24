El aumento del precio de los combustibles, a causa del incremento del petróleo y los conflictos internacionales en medio oriente, comienza a afectar más en la economía de los peruanos. Este encarecimiento no solo impacta el costo del transporte, sino también en el sueldo y abre el debate sobre posibles aumentos de remuneraciones y nuevas formas de trabajo para reducir el gasto de los trabajadores.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Oscar Fernández Cáceres, quien llegó a Arequipa, reconoció que el incremento del precio de los combustibles, afecta directamente al transporte y, por ende, al costo de vida, y señaló que es un tema pendiente que será abordado por el nuevo ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta. Argumentó que la situación responde a una crisis energética de alcance global, aunque señaló que “se está regularizando de manera progresiva”.

En ese escenario, el titular de Trabajo adelantó que se prevé una coordinación entre los sectores de Energía y Minas y Transportes para evaluar medidas conjuntas que permitan contener el impacto en los ciudadanos. Mientras tanto, su cartera analiza efectos directos en la movilidad de los trabajadores.

TELETRABAJO COMO ALTERNATIVA Y AUMENTO DE SUELDO EN EVALUACIÓN

Fernández Cáceres planteó que, frente al encarecimiento del combustible, en un futuro, se podrían impulsar facilidades laborales como el teletrabajo, una modalidad que ya ha sido adoptada en otros países para reducir gastos en transporte. Sin embargo, precisó que esta opción depende principalmente del sector privado.

Respecto a un eventual incremento salarial, el ministro fue cauto. Indicó que cualquier ajuste deberá trabajarse de manera articulada con el Ministerio de Economía y Finanzas, priorizando la sostenibilidad fiscal.

Advirtió que un aumento de sueldos sin respaldo técnico podría resultar contraproducente si se traslada a mayores niveles de inflación. En esa línea, subrayó la necesidad de realizar estudios técnicos que permitan calcular un ajuste adecuado del salario mínimo o de otras remuneraciones.

PENDIENTES LABORALES Y TRANSICIÓN DE GOBIERNO

El titular de Trabajo también recordó que existe una “deuda social” con los trabajadores bajo el régimen CAS. En ese sentido, destacó que ya se promulgó la norma que les otorga beneficios como gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), y anunció que próximamente se publicará el reglamento para su implementación.

Asimismo, Fernández Cáceres indicó que la actual gestión busca dejar encaminadas políticas y reformas para que el próximo gobierno pueda darles continuidad, en un escenario económico aún condicionado por factores externos como la crisis energética global.

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