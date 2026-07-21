La diputada electa Amalia Emilia Palomino Pacheco, de 58 años, lleva más de la mitad de su vida dedicada a la docencia en la I.E. Horacio Morales Delgado de Sachaca, donde labora desde 1992. Aunque formó parte de Juntos por el Perú (JP) durante las Elecciones Generales 2026, no se encuentra afiliada a este partido político y representa la cuota castillista dentro de la organización política.

Amalia Palomino ejerce la docencia desde 1992, sin embargo, según el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria), obtuvo su diploma de bachiller en educación en enero del 2005 por la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), donde también cuenta con la licenciatura en educación en la especialidad de idiomas (inglés) en el 2005.

Asimismo, la docente registra un bachillerato en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil, entre el 2014 y 2020, tiempo para el cual la Sunedu denegó el licenciamiento a esta casa superior de estudios. También cuenta con el título de abogada por la Universidad César Vallejo (2023).

SANCIONES

Pese a que formará parte de la bancada de JP, Palomino Pacheco ha mostrado distanciamiento de la dirigencia regional, negando en su momento una división interna dentro de Juntos por el Perú en Arequipa durante la segunda vuelta electoral. Pero esta no era la primera vez que protagonizaba una situación similar.

Hacia el 2017 ocupaba el cargo de secretaria provincial del Sutep Arequipa, sin embargo, fue separada del cargo por faltas graves y trasgresiones a los estatutos. Semanas antes, la dirigente fue retirada por la Policía de la UNSA, donde se realizaba la evaluación a docentes como parte del proceso de ascenso en la carrera magisterial, denunciando que algunos profesores no lograron rendir el examen, argumentando una disputa interna.

En su trayectoria política, Palomino Pacheco participó en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, siendo candidata del Partido Político Democracia Directa, donde tampoco se encontraba afiliada. Este proceso electoral le valió un procedimiento administrativo sancionador, debido a que no presentó la información financiera de aportes, ingresos y gastos de campaña.

La última organización política a la cual estuvo afiliada fue el movimiento regional Arequipa Avancemos, sin embargo, su paso fue breve, con poco más de tres meses de permanencia (02 de octubre del 2021 al 26 de enero del 2022), no obstante, su afiliación al Partido Nacionalista Peruano fue mucho menor (del 30 de septiembre del 2020 al 15 de diciembre del 2020). Palomino Pacheco también formó parte de Alianza para el Progreso, entre el 2018 y el 2019.