Una ambulancia del Ministerio de Salud (MINSA), perteneciente al Centro de Salud de Deán Valdivia, se volcó en la carretera costanera que conecta los distritos de Mejía y Mollendo en la provincia de Islay. El accidente de tránsito, dejo dos personas heridas y el vehículo quedó recostado a un costado de la vía.

Una de ellas es una enfermera y la otra es un paciente gestante, quien era trasladada al hospital de Mollendo para su atención. El personal de Serenazgo de Mollendo, brindó la asistencia necesaria y trasladó a las heridas al hospital del distrito.

La Policía aún investiga las causas del accidente y la declaración del chofer será fundamental para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Según la información preliminar, el chofer tiene heridas leves, por lo que no requirió de una hospitalización en el nosocomio de EsSalud, Manuel Torres de Muñoz.

