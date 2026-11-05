Las recientes amenazas dirigidas contra el director del Establecimiento Penitenciario de Socabaya y el jefe de seguridad de dicho penal no responderían a un simple acto de intimidación externa, sino que podrían destapar una compleja red de corrupción, pugna de poderes y extorsiones que se cocina tras los barrotes.

La verdadera causa del conflicto radica en una encarnizada guerra entre facciones criminales que estaría liderado por el conocido delincuente como “El Choclo”, y que, de acuerdo a las investigaciones de la Divincri, podrían estar involucrados algunos trabajadores del penal dentro de una posible red de corrupción.

El coronel PNP Percy Torres, jefe de la Divincri, afirmó que los posibles responsables de las amenazas podrían ser delincuentes que hace algunos meses fueron trasladados al penal de Cochamarca en Cerro de Pasco, y que a pesar de la distancia, idearon el ataque contra esta facción delincuencial dentro del propio penal de Socabaya.

“El día de hoy ya hemos recibido las denuncias del director del penal y el jefe de seguridad en la Divincri, se están realizando las investigaciones respectivas para encontrar a los responsables, pero también se investiga estas irregularidades que se estarían registrando dentro del penal”, señaló el coronel.

Cabe resaltar que todos estos se dan antes del cambio del jefe del INPE que el día de ayer ya fue presentado en las instalaciones de su local, ubicado en el Cercado, pero al intentar ser abordado para sus declaraciones, prefirió no dar detalles de lo que está ocurriendo dentro del penal.