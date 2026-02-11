El Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa (Impla) amplió por 60 días calendario el plazo para levantar las observaciones realizadas al Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), instrumento necesario para el ordenamiento territorial y el crecimiento urbano de la Ciudad Blanca. La prórroga es desde el 9 de enero.

De acuerdo al comunicado de la Municipalidad Provincial de Arequipa, durante la etapa de exhibición y consulta pública, la cual fue desarrollada entre el 13 de octubre y el 11 de diciembre, el PDM recibió mil 800 observaciones por parte de ciudadanos, organizaciones e instituciones.

Según el IMPLA, varias de estas observaciones son técnicamente complejas, lo que obliga al equipo responsable de la formulación del PDM a solicitar un mayor plazo para su evaluación y la subsanación.

El PDM definirá aspectos estructurales como zonificación, usos de suelo, áreas de expansión urbana, protección ambiental y lineamientos de movilidad, por lo que este instrumento es fundamental para el desarrollo y la expansión urbana de la provincia en los próximos años.

Cabe recordar que la aprobación del PDM estaba prevista para el año pasado, sin embargo, el proceso se postergó debido a los cuestionamientos técnicos y los aportes de los ciudadanos durante la consulta pública, entre otros temas, sobre el cambio de zonificación para la construcción de viviendas en zonas de campiña.

