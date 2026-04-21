Mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 182-2026-GRA/GR, emitida el 15 de abril, el Gobierno Regional de Arequipa dispuso ampliar por 30 días hábiles adicionales el plazo de trabajo de la comisión encargada de la reestructuración del Proyecto Especial Integral Majes Siguas (PEIMS).

De acuerdo con el documento oficial, la comisión fue inicialmente conformada mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 032-2026, el pasado 21 de enero, con el objetivo de formular una propuesta de actualización del Manual de Operaciones (MOP) y otros instrumentos de gestión del PEIMS, en concordancia con su estructura organizacional vigente. Para ello, se le otorgó un plazo inicial de 30 días hábiles.

Sin embargo, la Gerencia General Regional informó que, tras la instalación de la comisión el pasado 6 de febrero, se recibieron diversos informes y documentación técnica del propio proyecto y otras instancias, lo que obligó a realizar evaluaciones más exhaustivas. Incluso, se solicitó información complementaria que fue entregada a inicios de marzo, lo que amplió el volumen de análisis requerido.

En ese contexto, el informe técnico N.° 048-2026-GRA/GGR recomendó extender el plazo de trabajo por 30 días hábiles adicionales, a fin de que la comisión pueda definir con mayor precisión la alternativa de reestructuración más adecuada para el PEIMS. Esta recomendación fue respaldada por la complejidad del proceso, que implica revisar funciones, normativa vigente y lineamientos organizacionales.

Asimismo, se determinó mantener la conformación actual de la comisión sin la inclusión de representantes de organizaciones sindicales. No obstante, se precisó que estos podrán participar como oyentes en reuniones informativas, sin carácter vinculante ni capacidad de decisión dentro del proceso.

Un caso puntual es la Dirección de Promoción de Inversión Privada en Autodema, que, según se advierte, replicaría funciones ya asignadas a la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada, lo que refuerza la necesidad de una reorganización interna.

La ampliación del plazo fue aprobada por unanimidad durante la sesión ordinaria del Directorio de Gerentes realizada el 24 de marzo de 2026.