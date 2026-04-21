Decenas de transportistas protagonizaron una movilización y bloquearon la carretera en el sector La Limonera, en Cieneguillo Norte, interrumpiendo la vía que conecta Sullana con Tambogrande y el Puente Internacional La Tina.

Durante la marcha, los manifestantes indicaron que la medida se debe a la exigencia para el mejoramiento de la carretera que une estos tres distritos ya que se ha generado una serie de accidentes por el pésimo estado de estas vías.

Este bloqueo generó que varios vehículos quedaran varados provocando que los pasajeros, entre ellos profesores y trabajadores hagan transbordo.

Para hoy esperan reunirse con las autoridades para tomar medidas frente a su pliego de reclamos. Siete empresas de transporte acataron dicha medida.