Hampones sustrajeron diversos productos farmacéuticos de negocio situado en la avenida Prolongación César Vallejo.
Hampones sustrajeron diversos productos farmacéuticos de negocio situado en la avenida Prolongación César Vallejo.

Delincuentes irrumpieron la noche de lunes a una sucursal de la cadena de farmacias Inkafarma situado en las intersecciones de las avenidas Prolongación César Vallejo y Palermo, en la urbanización Palermo, Trujillo, para llevarse productos de aseo personal que estaban en las góndolas de metal.

Según las cámaras de seguridad, todo ocurrió al promediar las 8:10 p.m. y se aprecia que, en cuestión de segundos, cuatro hampones sustraen diversos artículos de los mostradores. Una de las trabajadoras se percata del robo y lanza un frasco contra uno de los malhechores.

Delincuentes roban en Inkafarma de Trujillo

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, ante la creciente sensación de inseguridad e indicaron que al momento del incidente no había efectivos policiales.

“Han llegado de noche y sorprendieron. Cogen las cosas y se lo llevan. No hubo policías”, indicó una comerciante de la zona.

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