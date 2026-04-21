Delincuentes irrumpieron la noche de lunes a una sucursal de la cadena de farmacias Inkafarma situado en las intersecciones de las avenidas Prolongación César Vallejo y Palermo, en la urbanización Palermo, Trujillo, para llevarse productos de aseo personal que estaban en las góndolas de metal.

Según las cámaras de seguridad, todo ocurrió al promediar las 8:10 p.m. y se aprecia que, en cuestión de segundos, cuatro hampones sustraen diversos artículos de los mostradores. Una de las trabajadoras se percata del robo y lanza un frasco contra uno de los malhechores.

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, ante la creciente sensación de inseguridad e indicaron que al momento del incidente no había efectivos policiales.

“Han llegado de noche y sorprendieron. Cogen las cosas y se lo llevan. No hubo policías”, indicó una comerciante de la zona.

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