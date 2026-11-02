La calidad del agua de nueve ríos y una laguna de Arequipa es sometida a evaluación durante dos semanas. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) inició hoy el decimoséptimo monitoreo de la cuenca Camaná-Majes, con el propósito de identificar posibles alteraciones en el recurso hídrico y determinar si existen elementos que puedan afectar su calidad.

Los trabajos se desarrollarán hasta el 13 de noviembre y comprenderán 24 puntos de muestreo distribuidos en las provincias de Camaná, Castilla, Caylloma y Condesuyos. Los especialistas de la Administración Local de Agua (ALA) Camaná-Majes recorrerán nueve unidades hidrográficas para recoger información de los ríos Orcopampa, Chilcaymarca, Andagua, Colca, Tipan, Taparza, Grande, Majes y Camaná. También se evaluará la laguna Mamacocha.

Durante las jornadas de campo, los técnicos medirán parámetros como la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto y la conductividad eléctrica. Además, recogerán muestras que serán enviadas a laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), donde se analizarán sus características físico-químicas y microbiológicas, así como la posible presencia de metales.

Estos resultados permitirán conocer las condiciones actuales de los cuerpos de agua y detectar posibles elementos que alteren su calidad. La información también servirá como sustento para que las autoridades determinen si es necesario adoptar medidas de prevención o recuperación.

La intervención se realizará bajo los procedimientos establecidos en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales. La ANA, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que los registros históricos de estas evaluaciones pueden consultarse en la plataforma Observatorio del Agua.