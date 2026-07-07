Un total de 93 puntos críticos con riesgo de inundaciones, huaicos y erosión de riberas fueron identificados en ríos y quebradas de la provincia de Arequipa, según un informe elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La información ya fue entregada a las municipalidades para que ejecuten obras de prevención antes de la próxima temporada de lluvias.

Los puntos de riesgo fueron evaluados por especialistas de la Administración Local de Agua (ALA) Chili, quienes elaboraron una ficha técnica para cada zona crítica. En estos documentos se detalla la ubicación del peligro, el nivel de riesgo, los bienes e infraestructura expuestos, además de las obras recomendadas, un diseño preliminar y un presupuesto referencial para intervenir en cada sector.

ANA identifica 93 zonas de riesgo por inundaciones y huaicos en la provincia de Arequipa (Foto: ANA)

La ANA remitió las 93 fichas técnicas a las municipalidades distritales de Cerro Colorado, Cayma, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Paucarpata, Sachaca, Tiabaya y Yanahuara, así como a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Con esta información, los gobiernos locales podrán priorizar proyectos y trabajos de prevención para reducir el impacto de posibles emergencias.

Además, el organismo envió el diagnóstico al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) para que los puntos críticos sean incorporados al Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID), herramienta utilizada para el monitoreo y la planificación de acciones preventivas.

Según la administración local de Agua Chili, de acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), corresponde a los gobiernos regionales y municipales ejecutar las acciones de prevención y reducción del riesgo dentro de sus jurisdicciones, utilizando la información técnica disponible para ejecutar intervenciones oportunas.