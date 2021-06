El Consejo de Ministros aprobó que el programa Compras MYPErú sea permanente con el fin de impulsar la participación de las MYPEs (Micro y Pequeña Empresa) en el proceso de compras del Estado. La excongresista y presidenta de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa Pyme, Ana María Choquehuanca, explica como repercutirá la decisión en el sector.

¿Cuál es la situación de las MYPEs y cómo cambiará con el nuevo decreto supremo que da carácter permanente al programa Compras a MYPErú? La situación de las PYMEs (pequeña y mediana empresa) es caótica y de crisis muy aguda, no solo hay que hacerle frente a la pandemia. Según reportes especializados, el 85% de los negocios que enfrentan una mayor caída en ventas son las micro y pequeñas empresas . Las MYPEs tienen problemas para pagar sus obligaciones por lo que miles han cerrado o cerrarán en breve o han transitado hacia la informalidad. Dicho esto, identificamos dos grandes problemas: mercado y financiamiento. El gran mercado existente hoy en día es el estatal y a la fecha hemos venido prorrogando este acceso que se daba a través del DU 058-2011. Probablemente no cambie mucho el procedimiento pero acortará plazo para las convocatorias dado que todo estará centrado en PRODUCE y ya no en más organismos del Estado.

¿Cómo será el proceso para que se garantice que las entidades del Estado compren a las micro y pequeñas empresas? Existen 9 Núcleos Ejecutores de Compras (NEC), esta es la modalidad existente. Las convocatorias son dirigidas a las MYPEs y esperamos así siga siendo. Además la norma lo establece claramente y el marco normativo de sustento de la medida Compras a MYPErú, la cual actualmente permite la ejecución de una serie de procesos de contratación de bienes con las MYPEs del país.

Mypes podrán acceder a ComprasMYPErú de manera permanente (Foto: Andina)

¿Se tiene alguna proyección de beneficiados a nivel nacional y en Arequipa? En este momento vienen participando en las convocatorias en curso actualmente 3,350 MYPEs, por un monto de S/ 368 mil millones, así como en las convocatorias próximas a convocarse para 2,700 MYPEs, por alrededor de S/ 296 mil millones.

¿Cuáles son los rubros más solicitados por las entidades estatales? A la fecha, se encuentran en ejecución 9 NEC con la totalidad de recursos transferidos para la adquisición de bienes manufacturados por las MYPEs de los sectores metalmecánica, muebles (para bienes de madera, no maderables y plástico), textil- confecciones, y, cuero y calzado; de siete entidades demandantes (Mininter, Mindef, Minsa, EsSalud, Pronied del Minedu, Minagro y del Viceministerio de Pesca y Acuicultura de Produce ) . Dentro de los bienes de producción destacan, uniformes, ropa de cama, ropa hospitalaria, camas, camillas, porta sueros, mascarillas, cobertores faciales, bienes para instituciones educativas (carpetas, armarios, pizarras), bienes para los mercados itinerantes (chalecos, polos, mandiles, gorros, toldos), entre otros bienes.

¿Cuántos puestos de trabajo generará esta permanencia del programa MYPErú? Estamos hablando de la participación de más de 14 mil empresas de la MYPEs en esta última etapa y 100 mil puestos de trabajo aproximadamente.

¿Cómo soluciona el problema que venían arrastrando estas micro y pequeñas empresas? Soluciona la continuidad del programa, nosotros sólo pedíamos inicialmente que se prorrogue el DU 058-2011 que vence este 30 de junio y hemos logrado que se prorrogue un año más con el DU 056-2021 y también un Programa Nacional de Compras Permanente por 10 años.

¿Qué otras iniciativas se está impulsando para mejorar este sector? Ahora queda trabajar la implementación de este Programa de Compras a MYPErú y lograr que el Congreso apruebe el Proyecto de Ley de la obligatoriedad de pago a 30 días de las facturas del Estado.