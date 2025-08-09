La intervención del Ministerio Público en la oficina de la Comisión de Festejos en el Portal de la Municipalidad de Arequipa, la noche del jueves podría acarrear la salida de Pedro Sanga como coordinador de esta comisión, así lo adelantó el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera.

“Nosotros estamos evaluando cambiar a Pedro Sanga de esta comisión para que sigamos trabajando”, puntualizó Rivera.

Este cambio se daría una vez se presente le informe, a más tardar el martes de la próxima semana, sobre la realización del festival gastronómico “Sabores de Arequipa”, evento sobre el cual se denunció un presunto mal manejo de los ingresos del 29 de julio.

La autoridad señaló que fue informado de un depósito del 29 de julio, siendo esta documentación la que debe ser alcanzada por parte de la Comisión de Festejos a raíz de la denuncia hecha, “¿los procedimientos administrativos han sido los correctos? Eso es lo que tenemos que determinar”, acotó.