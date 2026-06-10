Tras un exitoso operativo, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)- Trujillo, lograron detener a Rosa Agreda Ruiz (20), alias “Santa Rosa”, presunta integrante de la banda delincuencial “La Rebelión de los Herederos 2”.

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De acuerdo a los detectives a cargo de las pesquisas, la mujer estaría vinculada a casos de extorsión a emprendedores de la localidad.

El operativo para lograr su captura se inició tras la denuncia realizada por una ciudadana a través de la página web de la Policía.

La víctima reportó haber recibido mensajes exigiendo la suma de S/ 50,000 bajo amenaza de muerte.

Los investigadores realizaron un seguimiento minucioso y establecieron contacto con los presuntos responsables. Tras tenderles una celeda acordaron el pago de un monto menor al que exigían.

Cuando se realizó la transferencia del dinero mediante el aplicativo Yape se percataron que la cuenta le pertenecía a Rosa Agreda Ruiz.

De esta manera los detectives llegaron hasta una vivienda ubicada en la calle Los Paltos en el distrito de Huanchaco, donde detuvieron a “Santa Rosa”.

La detenida fue puesta a disposición de la Primera Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de La Libertad para las diligencias correspondientes.

La Policía reafirmó su compromiso de desarticular organizaciones dedicadas a la extorsión, utilizando herramientas de inteligencia y tecnología para identificar y detener a quienes buscan amedrentar a la ciudadanía.