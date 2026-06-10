Terminan el mantenimiento del estadio municipal de Mollendo Juan Carlos Oblitas

Los trabajos de mantenimiento del estadio municipal Juan Carlos Oblitas Saba, en la ciudad de Mollendo, concluyeron la semana pasada y los pobladores de Islay ya pueden realizar uso de los espacios deportivos como la pista atlética.

Según la Municipalidad de Islay, la inversión fue de 318 mil soles, permitiendo que la infraestructura deportiva vuelva a estar disponible para la población y para las competencias escolares.

El mantenimiento consistió en el pintado de butacas, las graderías y paredes, el cambio de la malla protectora del sol, así como el mejoramiento de la pista atlética, el campo deportivo, entre otros espacios.

Con la culminación del mejoramiento, se restableció el acceso a la pista atlética para el público en general, tras la suspensión por aproximadamente 3 semanas. Los ciudadanos pueden utilizar la pista de manera gratuita en el horario de 5:00 a 8:00 de la mañana y de 4:00 a 7:00 de la noche.

Con la habilitación del uso del estadio, los estudiantes de las instituciones educativas de Mollendo podrán realizar sus entrenamientos y prepararse para su participación en los Juegos Escolares.