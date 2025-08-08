La Policía Anticorrupción y la Fiscalía intervinieron la tarde del jueves en las oficinas de la Comisión de Festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), tras una denuncia de presuntas irregularidades en la recaudación del Festival Gastronómico “Sabores de Arequipa”.

Aunque el evento se realizó del 26 al 29 de julio en la explanada del Palacio Metropolitano de Bellas Artes, Mario Vargas Llosa, las resoluciones gerenciales N° 346-2025-MPA-GM (que aprueba el plan de trabajo) y N° 389-2025-MPA-GM (que aprueba los costos por alquiler de stands y el costo de entradas) no contemplaban la realización del festival, ni la recaudación para el 29 de julio. Sin embargo, ese día se cobró ingreso por el mismo monto de 5 soles, presuntamente, según la denuncia, por un sindicato de música, motivo por el que el monto recaudado no habría ingresado a las cuentas de la municipalidad.

En respuesta, a través de un comunicado, la Municipalidad procincial de Arequipa indicó que se dio todas las facilidades para que tanto la Policía, como la Fiscalía recaben la documentación necesaria para esclarecer los hechos. En el mismo comunicado indican que, los cobros de los 4 días ingresaron a las arcas de la Municipalidad.

Según el municipio, el Festival Gastronómico Sabores de Arequipa habría tenido 10 mil asistentes en los 4 días del festival. Esta actividad fue parte del 485 Aniversario de Arequipa.

