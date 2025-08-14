Los vecinos del sector de Semi Rural Pachacútec, en el distrito de Cerro Colorado, hallaron la mañana de ayer el cuerpo de una adulta mayor al interior de un canal de regadío. Se trataba de una mujer que había sido reportada como desaparecida.

Vestía con un buzo y una chompa de lana y fue hallada sumergida en la acequia que discurre cerca del restaurante conocido como El Romancero. Hasta allí se trasladaron los peritos de criminalística y detectives de Homicidios de la Divincri para realizar el levantamiento del cuerpo.

La mujer habría fallecido ahogada al caer allagua durante la noche del último martes y en su traslado a la morgue central de Arequipa, se supo que se trataba de Rosa Vílchez Málaga, que había sido reportada como desaparecida desde el 23 de julio en la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero. Su madre, de 85 años, se enteró del hallazgo del cadáver de su hija mientras se encontraba en la Divincri, indagando sobre las investigaciones para dar con su paradero. Se mostró consternada al enterarse, pues aseguró que la policía hizo poco para encontrarla, ya que la denuncia que hizo en la comisaría no fue derivada a la Divincri.

La madre dijo que vivía con su hija en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero y se extravió tras salir de casa, tenía problemas mentales

según la madre, su hija Rosa fue paciente de siquiatría del hospital Honorio Delgado Espinoza sufría de esquizofrenia y sicosis

