Producto de un accidente de tránsito ocurrido hace dos años en el distrito de Hunter, Máxima Carbajal, de 75 años, está postrada en una cama y a pesar del tiempo transcurrido, la aseguradora de la empresa que causó el accidente no la ha indemnizado debido a que en el hospital Honorio Delgado Espinoza han perdido parte de la historia clínica de la anciana para sustentar su caso.

Sandra Mamani explicó que a raíz del accidente su madre tuvo una conmoción grave en la cabeza y se le tuvo que extirpar un riñón, la atención de ambas lesiones que se le brindó en UCI no forman parte del documento que Sandra presentó a la aseguradora.

“La historia clínica incompleta que me dieron, hace parecer que mi madre solo padece enfermedades normales de un adulto mayor. He pedido la historia clínica completa y no la encuentran. También solicité el certificado de incapacidad y tampoco me lo dan. Esto me perjudica para poder solicitar la indemnización del accidente”, dijo Sandra