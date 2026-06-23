Lo que empezó como un juego, podría convertirse en un estilo de vida, una profesión o una pasión para siempre. André Gustavo Munarriz Valle tenía 4 años, cuando sus padres le compraron un tablero de ajedrez pensando que terminaría jugando damas o ludo, los otros juegos que suelen venir incluidos. Pero el pequeño se inclinó por el deporte ciencia, y desde entonces no ha parado de mover fichas.

Su madre, Sara Valle (psicóloga de profesión), relató que André comenzó desde los cuatro años y cinco meses y entre práctica y práctica, no soltó más el tablero. Su padre, Gustavo Munarriz, agregó que con videos y juegos en línea, el pequeño se desarrolló con más rapidez sin tener un entrenador personal.

Durante su primer año con el tablero, André practicaba en casa con sus padres y con otros niños en los parques. Recién este 2026 sus papás empezaron a llevarlo a torneos internos de academias, y hace poco más de un mes obtuvo su primer trofeo en un interescolar organizado en la Universidad La Salle.

PARTICIPACIÓN EN TORNEOS

Ese resultado animó a la familia a inscribirlo en el Campeonato Regional Juvenil Sur 2026, que se realizó en el Coliseo Arequipa del 11 al 14 de junio, con la participación de niños de Cusco, Ilo, Moquegua, Madre de Dios y Tacna. Durante los cuatro días de competencia, André disputó 21 partidas en total y se llevó los trofeos en Blitz, Clásicas y Rápidas, en la categoría Absoluta Sub-6 pese a tener apenas 5 años.

André, protagonista de esta historia, describió al ajedrez como “fuego”. “Me gusta mucho el ajedrez. He ganado, solo practiqué un poco antes. Yo estaba feliz de ganar los trofeos y voy a seguir jugando”, dijo.

Para su madre, el resultado deportivo no es lo único importante. “Yo fomento que con sus compañeritos con los que ha jugado sigan siendo amigos, que se abracen, que se motiven y que continúen jugando juntos”, explica Sara, quien afirma que André ya tiene amigos en Tacna y otras ciudades que espera volver a encontrar en próximos torneos.

Tras ganar los trofeos, sus padres quedaron sorprendidos, pues a sus cortos cinco años, André se enfrentó a niños más grandes y aun así se consiguió los primeros lugares. Con esta premisa, tanto Gustavo como Sara, esperan que continúe, sin llegar a la presión. “Queremos apoyarlo mientras que a él le agrade”, dijo Sara.

FUTUROS RETOS

Tras este resultado, la familia se prepara para un nuevo objetivo, que es el Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez 2026, que se disputará del 1 a 5 de julio. Por ello, están buscando un entrenador presencial que complemente la práctica que André tenía hasta ahora en una plataforma virtual. Si los resultados acompañan, el siguiente paso sería el Campeonato Sudamericano, programado para diciembre en Chile.

“Vamos a esperar que siga evolucionando hasta que él también decida seguir jugando ajedrez. Nunca lo hemos presionado. Mas bien estamos viendo que el ajedrez le está trayendo beneficios, como estar más concentrado, se le hace más fácil también las matemáticas”, señala su padre.

Sara instó a las familias, a proporcionarles las herramientas desde pequeñitos, ya sea para ajedrez o algún otro deporte, con el objetivo de que entretengan a los niños en actividades más sanas. Por su parte, su padre destacó que André incluso puede jugar ajedrez a ciegas.