POR: SARKO MEDINA

Ante los terribles accidentes ocurridos hace pocos días en la ciudad y en el país, es necesario revisar qué estamos haciendo en temas de seguridad vial. En esta entrevista conoceremos un aporte importante en formato guía.

Andrés, ¿qué te llevó a escribir un libro de Seguridad Vial para Camaná? Nuestra sociedad está ausente de un desplazamiento ordenado en la vía pública. Sin embargo, la falta de compromiso por parte de las autoridades de la provincia de Camaná, en mejorar la transitabilidad de peatones al no desarrollar programas preventivos de educación y seguridad vial, me impulsó a considerar como prioridad la educación y seguridad vial, que comprende conocer conceptos y luego descubrir hábitos positivos durante la capacitación, prevención y, finalmente, reducir sanciones y muertes por accidentes de tránsito.

Fuiste policía, docente e investigador antes de ser abogado. ¿Qué experiencia marcó más esta guía? Aprendí al conocer los elementos de tránsito y su comportamiento en las vías de circulación, lo que permitió dentro de la docencia impartir estrategias sobre cómo se puede disminuir la responsabilidad directa de los hechos violentos de tránsito. Ahora, como investigador, de manera prolija se concluye que el factor determinante recae en el hombre que maneja el vehículo automotor o el peatón. Aquí nace el compromiso preventivo de que el elemento humano es la base del cambio.

¿Qué problema puntual de Camaná busca resolver tu guía y que puede aplicarse a otras ciudades? Mi objetivo es despertar el interés de las personas de diferentes edades y estatus económico, que les interese leer la “Guía práctica de Seguridad Vial”, que es el ABC, tomando en cuenta acciones, omisiones y consecuencias por no respetar las reglas de tránsito. Es importante sensibilizar a la población sobre la necesidad de seguridad vial, conociendo el derecho de paso y preferencia de paso respetado por los usuarios de la vía. Sería un éxito que se pueda replicar en otras partes de nuestro Perú.

¿Qué diferencia hay entre educar a futuros conductores en Lima y advertir a la gente en regiones? Es notoria la diferencia: los conductores de Lima lo hacen en su gran mayoría con una marcada imprudencia; los vehículos particulares y los públicos están sometidos a una fiscalización atroz que ha provocado el embalse de infracciones, donde el gobierno, mediante un decreto supremo, dispuso una amnistía del 90 % de las infracciones, lo que genera la cultura de la impunidad. Las regiones no han asentado su base de descentralización; sugiero que la capacitación sobre prevención y seguridad vial les corresponda a las autoridades educativas, regionales y municipales, además de la fiscalización y control.

Hablas de “confort e indiferencia” frente al tránsito. ¿Cuál es el hábito más peligroso que ves a diario en las calles? La forma de actuar repetitivamente por costumbre significa confort, y la población en general tiene una marcada indiferencia a la seguridad vial, so pretexto de que no es útil. Sin embargo, cuando sucede un hecho, la imprudencia aparece y luego nos lamentamos tardíamente. El remedio es la prevención antes y durante, y eso es seguridad vial. El mensaje final es que, para evitar mayores riesgos, la receta es prevenir, y para prevenir es conocer y cumplir las reglas básicas de seguridad vial.

PERFIL

Andrés Justino Cruz Espina. Graduado como perito en investigación de accidentes de tránsito durante su trayectoria policial. Docente invitado en la Escuela de Transportes de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Escuela de Transportes de la Universidad Particular Católica Sede Sapientiae de Los Olivos.