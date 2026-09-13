La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados cuenta con un informe técnico que considera inviable otorgar al Poder Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas. El documento, al que tuvo acceso El Comercio, advierte que varias de las materias planteadas por el Gobierno podrían interferir con atribuciones que corresponden de manera exclusiva al Congreso.

Según el análisis, las propuestas remitidas por el Gobierno no presentan una fundamentación suficiente para justificar la delegación de competencias. Según el documento, tampoco se acredita la necesidad de que las materias solicitadas sean reguladas mediante decretos legislativos.

La evaluación fue elaborada como parte del análisis del pedido de facultades presentado por el Ejecutivo. Su contenido deberá ser revisado por los integrantes de la Comisión de Economía antes de que el grupo parlamentario adopte una posición sobre la solicitud.

El informe técnico recomienda no admitir la delegación planteada por el Gobierno debido a las posibles superposiciones entre las funciones del Ejecutivo y las atribuciones del Legislativo. El documento sostiene que algunas de las materias incluidas en la solicitud corresponden al ámbito normativo de la Cámara de Diputados.

En esa línea, será puesto a consideración de la Comisión de Economía en una próxima sesión. La reunión estará encabezada por el diputado José Marcelo Salazar, quien preside este grupo de trabajo.