Una avioneta que cubría la ruta Contamana-Pucallpa tuvo que realizar un aterrizaje forzoso este domingo luego de que su tripulación reportara una emergencia cuando se encontraba cerca de su destino. Los seis ocupantes de la aeronave, entre ellos cinco pasajeros y un tripulante, fueron encontrados sin lesiones tras el incidente registrado en Ucayali.

La aeronave era una Piper PA-32, con matrícula OB-2202, operada por la empresa Red Wing S.A.C. Según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el vuelo partió de Contamana, en Loreto, a las 10:12 a. m. con dirección a Pucallpa.

El arribo a su destino estaba programado para las 10:39 a. m. Sin embargo, un minuto antes de la hora prevista, la tripulación comunicó que atravesaba una situación de emergencia.

Luego del aviso, la aeronave realizó un aterrizaje en una playa ubicada en la ribera del río Ucayali. A las 10:50 a. m., la tripulación comunicó que el descenso se había realizado sin que se registraran personas heridas.

El punto donde terminó la aeronave se encuentra aproximadamente a diez millas de Pucallpa. La zona está ubicada en las inmediaciones del río Ucayali y fue utilizada para realizar el aterrizaje ante la emergencia reportada durante el trayecto.

Un helicóptero del Ejército del Perú llegó hasta el lugar para trasladar a los seis ocupantes hacia Pucallpa. Una vez en la ciudad, los pasajeros y el tripulante pasaron por los controles médicos correspondientes.

Investigación en curso

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) del MTC inició las diligencias para establecer las circunstancias que llevaron a la aeronave a abandonar su recorrido previsto. La investigación deberá determinar cuál fue el motivo que originó la emergencia y posteriormente obligó a realizar el aterrizaje.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué desperfecto o circunstancia provocó la emergencia durante el vuelo. Por ello, las causas del incidente permanecen en investigación mientras avanzan las diligencias de la CIAA.

El MTC indicó además que Red Wing S.A.C. cuenta con autorización para realizar operaciones aéreas. La empresa se encuentra bajo las acciones de inspección y vigilancia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de acuerdo con la información proporcionada por el sector.