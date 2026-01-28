Diario Correo Arequipa está de fiesta, celebra 63 años de creación y el equipo humano que lo sostiene lo celebra con gratitud, aprendizaje y buenos recuerdos, sin dejar de mirar el futuro, valorando la veteranía y el ímpetu de los más jóvenes.

Mónica Cáceres (Editora). “Es la casa editorial que me ha permitido desarrollar múltiples habilidades en el tiempo que estoy al frente del diario. Destaco el crecimiento en lo digital, manejo de un equipo de trabajo unido y eficiente. Sobre todo, servir a la colectividad en lo impreso y redes digitales”.

Juan Guillermo Mamani (Editor). “Diario Correo es mi segunda casa, mi primer trabajo en prensa escrita, una puerta para ayudar a la gente y contribuir con la sociedad. La prensa escrita es un pilar básico en un periodista para aprender a leer y redactar. No pude evitar llorar al momento de redactar la noticia de un sereno que asesinó a su hijo de cinco años”.

Paúl Flores (asistente de edición). “Diario Correo por su historia es un gran medio de comunicación en Arequipa y a nivel nacional. Estar en Correo me ha permitido crecer profesionalmente, estar en constante aprendizaje y ayudar a mis compañeros cuando lo necesiten. Con ellos las anécdotas son muchas, en especial durante la pandemia (COVID-19), cuando tuvimos que ingresar a una nueva modalidad de trabajo y que gracias al trabajo de todos, la información siguió adelante y con el objetivo de llevar noticias completas a nuestros fieles compradores”.

Nelly Hancco (Redacción). “Correo es como un segundo hogar. No se trata solo de trabajo, sino de compartir vivencias y aprender de experiencias. He tenido la oportunidad de convivir con colegas que se han convertido en grandes amigos y amigas. En este aniversario, siento nostalgia al recordar mis inicios, los momentos de alegría y también aquellos de desafío. Mi agradecimiento a quienes me permitieron ser parte de esta empresa durante estos 13 años”.

Pedro Torres (Redacción). “En tiempos de digitalidad, donde el mundo vive saturado de noticias muchas veces falsas, donde se usan algoritmos no para buscar la verdad sino para captar la atención, ser periodista de Correo me llena de orgullo pues publicamos noticias para entender la realidad, no solo para reaccionar. La inmediatez no hace que en Correo dejemos de cumplir fielmente que lo publicado ha sido previamente verificado”.

Omar Cruz (Redacción). “Llevo seis años en Correo, en esta línea de tiempo pude desarrollar múltiples fuentes que me ayudaron a ampliar mis conocimientos y crecer profesionalmente. Cuando egresé de la universidad me propuse ingresar y ser parte de la sala de redacción del diario, pasaron más de 12 años para que ocurra”.

Graciela Fernández (Redacción). “Siento una gran admiración por Correo, un sentimiento que al inicio me parecía inalcanzable, pues lo consideraba y lo sigo considerando un medio de prestigio, un referente del periodismo escrito en la región como bien se dice: Correo, el diario de Arequipa. Guardo un profundo aprecio por haber sido acogida en el 2022. Recuerdo mi primer día, salí a realizar una cobertura para poner a prueba mi redacción, ya que había pasado de trabajar en redes sociales a un medio impreso”.

Álvaro Figueroa (Redacción). “Correo me abrió nuevas oportunidades para mi trabajo periodístico, abordar otros temas que anteriormente desconocía y a los cuales no tenía acceso, así que agradezco esa oportunidad. Lo más bonito que recuerdo es la experiencia vivida el año pasado, donde los fines de semana pude abordar nuevamente temas deportivos, que es la mayor razón por la cual decidí estudiar periodismo y que no tocaba desde hace 4 años”.

Yunsu Pariapaza (Redacción). “Diario Correo ha sido para mí un medio de inmenso aprendizaje, pero, sobre todo, una ventana para conocer mucho más de Arequipa. Gracias a la sección “Correo te lleva de paseo”, he descubierto la historia y la riqueza cultural de nuestra ciudad. Más que informar, Correo me ha ayudado a sentirme más conectada con la Ciudad Blanca”.

Jeamilett Chirinos (Redacción). “Lo que pienso es que Correo es un medio importante y de mucha trayectoria, y eso motiva a esforzarme por sacar notas de calidad, bien trabajadas y responsables. Desde que ingresé, siento que cada día es un nuevo reto. Me impulsa a ser más versátil, no solo en redacción, sino también en contenidos digitales”.

Juan José (Diagramación). “Correo significa para mi dedicación, los cambios tecnológicos me impulsaron a capacitarme constantemente. Lo bonito que me deja Diario Correo es la amistad con las personas que trabajaron alguna vez en el”.

Gladys Vilca (Diagramación). “Desde que ingresé me sentí muy feliz y contenta. Muy comprometida con el diario Correo en el día a día. Son años de mucho aprendizaje y formación, con la tecnología de punta llegamos a nuestros lectores y el prestigio de la marca Correo está en crecimiento”.

Gladys Valdivia (Diagramación). “Siento un gran entusiasmo cada vez que mencionan a la empresa que me vio crecer. Recuerdo cuando nos organizamos para compartir con todo el personal; competimos por el aniversario de la empresa. Tiempos de antaño”.