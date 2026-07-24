El gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, Fernando Izuiza Prado, manifestó que, de momento, son 54 las delegaciones que participarán en el Pasacalle Regional 2026, el cual se desarrollará este 1 de agosto en la Av. Independencia.

​El funcionario señaló que las inscripciones cerrarán hoy a la medianoche y descartó el uso del centro ferial Cerro Juli como lugar de alojamiento para las delegaciones que llegarán a Arequipa un día antes de la actividad.

“En este caso hay compromisos, como es el caso de que tienen que venir y avisar con anticipación. Hay personas responsables para coordinar las acciones correspondientes”, indicó respecto a inconvenientes respecto al alojamiento ocurridos el año pasado con una delegación que llegó un día antes.

Fernando Izuiza descartó que se use Cerro Juli para albergar a las delegaciones que participarán de este pasacalle regional. Sin embargo, indicó que se solicitó al colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar y a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) el préstamo de sus locales para poder albergar a las delegaciones que lleguen el mismo día, y para delegaciones que lleguen un día antes se usarán hoteles.

​El Pasacalle Regional 2026 está programado para iniciar a las 8:30 horas de este 1 de agosto, y su término está previsto para las 18:00 horas.